Reuters: Tesla töötajad jagasid klientide autodega salvestatud tundlikke pilte

Teslad kasutavad kaameraid oma juhiabisüsteemide käivitamiseks, nagu näiteks autopiloodi režiim, mis järgib sõidurajooni ja jälgib lähedalasuvate sõidukite liikumist. Sõidukitel on ka funktsioon nimega Sentry Mode, mis on jälgimissüsteem, mille abil salvestatakse igasugune kahtlane tegevus pargitud auto läheduses.

Teine töötaja sõnas, et teda «häirib see, sest inimesed, kes autot ostavad, ei tea, et nende privaatsust ei austata. Me võisime näha neid pesu pesemas ja väga intiimseid asju tegemas. Me võisime näha nende lapsi.»