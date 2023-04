Läti kaalub pensioniea tõstmist

Krišjānis Kariņš märkis, et kui riigis midagi ei muutu, jääb demograafilise olukorra tõttu tööjõudu järjest vähemaks ja see pärsib majanduskasvu. Peaministri sõnul on sama olukord kogu Euroopas, seega tuleb tööjõu pärast võitlus.