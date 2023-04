Reisija maksab vähem kui kümnendiku Hiiumaa lennupileti hinnast

Sauk ütles eelmisel nädalal Postimehele, et tema meelest võiks Tallinnast Kuressaarde ja Kärdlasse käia üks lennuk. Niiviisi saaks praeguse dotatsiooni eest lennata saartele rohkem.

Praegu lendab üks lennuk Saaremaale ja teine Hiiumaale. Sauki meelest võiks lennuk lennata kolmel päeval nädalas esmalt Kuressaarde ja seejärel Tallinna naasmise järel Kärdlasse. Kolmel päeval vastupidi.

Saareelanikele see muidugi ei meeldi, sest sel juhul läheks lennugraafik pooltel päevadel ebamugavamaks, aga Sauk mõtleb sellele, kuidas riigi raha eest saada rohkem teenust.

Sauki sõnul on Hiiumaa lennupileti kulu 358 eurot, millest reisija tasub 25 eurot.

«Hiiumaa lennupileti reisija omaosalus on 7 protsenti, kui tõstame omaosaluse 10 protsendini, mis on inimesele tuntav hinnatõus, kui 25 euro asemel maksab lennupilet 35 eurot, siis sellest ei muutu mitte midagi, sest ülejäägi maksab ikkagi riik,» ütles Sauk. «Ma ei taha, et Hiiumaa lennupilet pilet oleks 100 või 300 eurot, sellise hinnaga lendab Eestist Euroopa suunal, aga isegi hinna tõstmine 10 euroga, ei lahenda probleemi.»

Sauk märkis, et peab praegu eelkõnelusi omavalitsustega, et kuulutada välja uus lennuhange. Sauki sõnul pole omavalitsused nõus senist korraldust muutma, küll aga on nad nõustunud sellega, et lennupileti hind tõuseks.