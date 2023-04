Pangad: Eesti tööstuse seis ei ole nii tume kui numbrid näitavad

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul langesid töötleva tööstuse toodangu mahud eelmise aasta jooksul märgatavalt ning novembriks saavutati aasta põhi, ent alates sellest ajast on mahud hoopiski veidi kasvanud.

Uusküla sõnul on siiski ka sektoreid, kel läheb kuust-kuuse üha halvemini. «Näiteks Eesti mööblitööstuse mahud on jätkuvalt langustrendil. Selle suureks mõjutajaks on praegu Rootsi kinnisvaraturu langus. Samuti on tootmine Eesti järjest kallim, ning seetõttu võib näha, et odavamate toodete tootmist viiakse Eestist jätkuvalt välja,"»nentis peaökonomist BNS-ile.

Praegused tasemed on Uusküla sõnul võrreldavad 2019. aasta tasemetega ehk toodanguga enne koroonakriisi algust. «Eesti majandus on võrreldes koroonaeelse tasemega viist protsenti suurem. Töötleva tööstuse väiksem kasv on kooskõlas majanduse üldise arengutega,» märkis ta.

Kui märtsis on Uusküla sõnul tööstustoodangu maht sama suur kui ta on olnud jaanuaris ja veebruaris, siis võib väikese optimismiga vaadata ka tulevikku. «Tarbijate kindlustunne on stabiliseerunud, reaalsed sissetulekud kasvuteel,» ütles ta ja lisas, et mäetööstuse ja energeetika valdkonna numbrid on aga väga hüplikud ning nendest ei ole praegu olulist informatsiooni välja lugeda.

Ka LHV majandusanalüütik Heido Vitsur säilitas tööstustoodangut kommenteerides mõõduka optimismi. «Esiteks, kuigi tööstustoodangu langus veebruaris võrdluses jaanuariga ei vähenenud, jäi see tunduvalt väiksemaks kui oli olnud möödunud aasta novembris ja detsembris,» ütles Vitsur BNS-ile.

Tema sõnul võib teist julgustavat momenti näha aga selles, et olulises puidu töötlemise sektoris jäi langus väiksemaks kui 2 protsenti ning tugevat langust täheldati üksnes kahes tegevusalas – elektroonika ning metalltoodete tootmises.