Metallitöötleja: kui autoromudel oleks panditasu nagu limonaadipudelil, siis neid vedelema ei jäetaks

Mupo juhataja Aivar Toompere on varem sarnaste juhtumite kohta Tallinna pressiteenistusele öelnud, et nad tegelevad seisvate autode probleemiga.

«Kui meile laekub teade autoromu kohta, siis asub inspektor sõiduki tausta uurima ja püüab sõiduki omanikuga ühendust saada, et välja selgitada, miks auto seisab. Kui see ei õnnestu või kui autoomanik ei vii autot ära, siis saab Mupo reageerida väärteomenetlusega ja teisaldada auto Lasnamäel asuvasse romuautode parklasse,» ütles Toompere.

Mis on «uinuva auto» ja autoromu erinevus?

Tallinna heakorra eeskirja mõistes romu on sõiduk, millel puuduvad mehaanilised osad, kereosad, autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega rikub ümbruskonna ilmet, puhtust või heakorda ja mis võib olla keskkonnaohtlik. Uinuv auto on Mupo mõistes pikalt seisnud sõiduk, mis on korrektselt pargitud ja millel ei esine romutunnuseid, mis ei jää kellelegi jalgu ega ole ohtlik.