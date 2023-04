Ideaalne teekaart kõigile, kes mõtlevad neljapäevasest töönädalast

Seega pole ka imestada, et neljapäevaste töönädalate või näiteks kuuetunniste tööpäevade trend on vaikselt jõudmas ka Eestisse. Elisas on nüüdsest suviti enam kui 200-pealises tehnoloogiaüksuses kõik töönädalad nelja päeva pikkused, sarnased lahendused on aastaringselt kasutusel ka äriüksuste erinevates tiimides ja erinevas mahus on sama lähenemist viljeletud veel mitmetes teistes Eesti ettevõtetes.

Ometi piisab vaid korraks neljapäevasest töönädalast rääkida, kui kuulajate silmad suureks lähevad ja esile kerkib mustmiljon küsimust. Alates sellest, kuidas niimoodi päriselt asjad tehtud saab, kuni selleni välja, et mismoodi peaks nelja päevaga töö tehtud saama need töötajad, kellel kohustused niigi üle ääre ajavad. Vastus on lihtne – täpselt niimoodi, nagu said kõik oma asjad tehtud sel nädalal.

Inimesi ei saa koguaeg täispööretel hoida

Igas töös on veidi lõtku. Lühema töönädala suurimaks vastuargumendiks juhtide poolt on harilikult väide, et nende inimeste lauad on sellise kuhja all, et üritades seal midagi kokku suruda, on tagajärjeks plahvatus. Enamasti on sel juhul aga pigem tegu hirmuga tundmatuse ees, või kui väide tõesti paika peab, on ettevõtte probleemid hoopis suuremad kui paindliku tööaja puudumine. Efektiivses ettevõttes töötavad inimesed keskmiselt oma reaalsest maksimumist veidike all. See on ka midagi, mida mõistlik juht toetama peaks, sest hoides oma töötajaid aga alati maksimumpiiril, on läbipõlemine kiire saabuma.