A. Le Coqi omanik ei saa kuidagi Valgevenest tulema, Olvile määrati seal hoopis meeletu trahv

Kohtuotsusega mõisteti Lidskoje Pivolt välja 35,8 miljoni Valgevene rubla ehk umbes 11,6 miljoni euro suurune rahaline karistus. See moodustab pea poole Lidskoje Pivo mullusest ärikasumist.

Väidetavalt tehakse Valgevenes kõik selleks, et sealt lahkuda soovivatele ettevõtetele see võimalikult keeruliseks teha. Lidskoje Pivo teenib Valgevenes korralikku kasumit, maksab makse ja annab tööd enam kui 800 inimesele.

Pärast Venemaa rünnakut Ukrainale otsustas Olvi, et ettevõte lõpetab ekspordi ja investeerimise nii Venemaale kui Valgevenesse ning hakkab samal ajal Valgevenest välja tõmbuma. See pole veel õnnestunud, sest ettevõtte teatel on Valgevene seadusandlus välisfirmade müügi osas karmistunud.