ÜLEVAADE ⟩ Millistel riikidel on kallist naftahinnast enim kaotada?

Suurriigid, kellele nafta hinnatõus sugugi ei meeldi

India

India on suuruselt kolmas naftatarbija maailmas ning olnud pärast Vene naftale hinnalae kehtestamist suurim põlu alla sattunud kauba kokkuostja.

Seejuures on seda tehtud üha kasvavates kogustes. India valitsuse andmetel kasvas riigi toornafta import veebruaris eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,5 protsenti. «Kuigi India lõikab endiselt kasu allahinnatud Vene naftast, tekitavad kasvad hinnad turgudel neile muret,» ütles Gloystein. «Kui nafta kallineb veelgi, hakkab see odava Vene toornafta kasutamisest hoolimata India majanduskasvu pidurdama.»

Jaapan

Nafta on Jaapanis kõige olulisem energiaallikas ja sellega kaetakse umbes 40 protsenti riigi kogu energiavarustusest. «Ilma märkimisväärset kodumaist tootmist omamata on Jaapan tugevalt sõltuv toornafta impordist, kusjuures 80–90 protsenti sellest pärineb Lähis-Ida piirkonnast,» hindab Rahvusvaheline Energiaagentuur.

Lõuna-Korea

Sõltumatu uuringufirma Enerdata andmetel katab Lõuna-Korea peamise osa oma energiavajadusest ära nafta ja naftatoodetega. «Lõuna-Korea sõltub enam kui 75 protsenti ulatuses imporditavast naftast,» märkis ka Molchanov.

Mõju Hiinale ja Euroopale

Kuigi ka Hiina ja Euroopa saavad naftahinna kasvust pihta, ei ole mõjud nii suured kui eelpoolmainitud riikides. Seda põhjusel, et Hiinal on olemas täiesti arvestatav kodumaine tootmine. Euroopa trump on aga see, et primaarenergia tarbimises tuginetakse peamiselt tuuma- ja söeenergiale ning maagaasile.