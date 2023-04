Alkoholi tootmine Venemaal purustas kõigi aegade rekordi

Seejuures kirjutab Kosmospolskaja Pravda, et ümberringi toimuvate sündmuste foonil pole üldse üllatav, et Vene inimesed on hakanud rohkem jooma. «Alkoholi tarbimine kasvas eelmisel aastal tegelikult ainult 3,5 protsenti, ehkki meie ühiskond on sotsiaal-majanduslikus ja psühholoogilises kriisis. Euroopas kasvab sellistel perioodidel tarbimine 5 protsenti,» arvas Drobiz.