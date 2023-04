Ministeerium: riigirahanduse remontimiseks tuleb teha kursimuutus

Riigirahanduse toomine jätkusuutlikule rajale on tuleviku suur väljakutse. Nominaalne eelarvepuudujääk suureneb sel aastal 4,3 protsendini ja jääb sarnasele tasemele ka tulevastel aastatel. Struktuurne eelarvepuudujääk sel aastal paraneb aga trend on järgnevatel aastatel halvenev, teatas ministeerium.

Kevadise prognoosi kõige olulisem sõnum on see, et majanduse mõõdukas edasine taastumine ei too olulist leevendust riigirahanduse olukorrale.

«Käesoleva aasta teises pooles hakkab välisnõudlus siiski taastuma, energiahinnad taltuvad ja majandus kohaneb muutunud oludega,» selgitas värsket prognoosi rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe. Ta lisas, et riigi vaatevinklist on kevadise prognoosi kõige olulisem sõnum see, et majanduse mõõdukas edasine taastumine ei too olulist leevendust riigirahanduse olukorrale.