Ettevõtjat ähvardab elektripaketi vahetusel Eesti Energia hiigeltrahv

Tegemist ei ole üksikjuhtumiga, vaid selliseid fikseeritud lepingu eest kallist hinda maksvaid ettevõtjaid on EE klientide hulgas palju: 45 protsendil äriklientidest on fikseeritud hinnaga paketid ja 55 protsenti kasutab börsihinnaga pakette. Lepingute kestus ulatub ühest kuust kümne aastani. Elektri hind fikseeritud hinnaga paketis sõltub kliendi tarbimisest ja lepingu pikkusest.

Kollist leiab, et asi on üle vindi keeratud ja ootab valitsuse või rahandusministri kui omaniku esindaja sekkumist.

«Riigil omanikuna ei ole voli sekkuda lepingutesse, mis puudutavad Eesti Energia AS-i ja tema klientide ajaliselt määratud kokkuleppeid,» teatas rahandusministeeriumi pressiesindaja Geili Heinmaa. «Küll aga soovib rahandusminister kõigile südamele panna, et lepingu sõlmimisel kaalutaks alati nüansse hoolikalt, sest tihti on detailid määrava tähtsusega.»

Energiafirma kahju

«Elektri börsihinnad on olnud languses vaid mõne kuu ning on selge, et need ei jää igaveseks samale tasemele,» ütles Tiitsaar. «Juba järgmisel kütteperioodil võib juhtuda, et börsihinnad on taas kõrgemal kui fikseeritud hinnad.»