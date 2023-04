Circle K: sel nädalal tõstsid nafta hinda OPEC+ tootmiskärped

«Aprill algas Brent toornafta hinna järsu tõusuga, kui hind hüppas OPEC+ kärpeteate järgselt 79 USD/b tasemelt järsult 85 USD/b tasemele,» tõi Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi välja selle nädala suurima toornafta hinna mõjutaja maailmaturul. „«Niigi hapra nõudluse-pakkumise tasakaalu juures on turud selliste uudiste osas väga tundlikud ning reaktsioon oli kiire ja järsk,» ütles Sassi. Ta lisas, et kuigi OPEC-i tootmismahud on juba praegu pea 1m/b päevas väiksemad kui seni kehtiv toodangueesmärk, on siiski risk, et hind liigub kärpeuudise mõjul veelgi kõrgemale.