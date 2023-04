EKT Ecobio Maardu biogaasitehasele väljastati kasutusluba

OÜ EKT Ecobiol on biogaasi tootmiseks ja vööriste põletamiseks kehtiv keskkonnaluba number KL-511859 juba eelmise aasta 18. novembrist.

«Esitasime kasutusloa taotluse eelmisel sügisel. Tegemist on ilmselt kasutusloa väljastamise kestvusrekordiga, mille menetlus ulatus kolme aastaaega. Kuna tehas on ehitatud projektikohaselt, siis pidi see põhjalik menetlus päädima kasutusloa väljastamisega ning heameel on sellest, et Maardu linnavalitsus samuti sellisele järeldusele jõudis,» ütles EKT Ecobio juhatuse esimees Argo Luude.

Tema sõnul saab jäätmekäitlusettevõte nüüd tegeleda algse plaani täiemahulise realiseerimisega, milleks on kodumajapidamisest ja toitlustusest kogutud biojäätmetest biometaani tootmine kogumahus ligi kaks miljonit kuupmeetrit aastas, millega saab aastas sõita kuni 50 gaasil liikuvat Tallinna linnaliinibussi.

Luude sõnul on Maardu elanikel mõistlik komposteerimistaotluste asemel oma biojäätmed korraldatud jäätmeveo raames ära anda. «Nii pole vaja muretseda, kas komposteerumine ikka külmaga toimib ja ega mu komposter enne kevadet täis ei saa. Professionaalid toodavad neist biojäätmetest autokütuse kvaliteediga biometaani ja kääritusjääkidest saab väetise. Selliselt käitudes on tulu rahvamajandusele suurim. Enamus meist ju otra ei kasvata.»

Maardu tehas on Baltimaade suurim ja kõige kaasaegsem biogaasijaam, mis töötab sellelaadsel toormel. «Eesti keskkonnateenused tegelevad ka Maardu linna korraldatud jäätmeveoga ja nii saab suurest osast biojäätmetest roheenergia, ilma linna territooriumilt väljumata. Vähestes kohtades on sellised suurepärased võimalused,» sõnas Argo Luude.

Kasutusloale on sätestatud kõrvaltingimused keskkonnahäiringute vältimiseks, vähendamiseks ja leevendamiseks. Biojäätmete vastuvõtualas peab olema tagatud tehnoloogiaga nõutud alarõhk. Vastuvõtuala ventilatsiooni heitõhk peab alati olema juhitud läbi püsivalt toimiva filtrisüsteemi, kusjuures ülalnimetatud filtrisüsteem peab alati tagama lõhnahäiringuid põhjustavate ainete väljafiltreerimine vähemalt 95 protsenti. Tehas on vastavalt projekteeritud ja ehitatud ning need tingimused on ka täidetud.