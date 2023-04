Ukrainal ja Poolal õnnestus teraviljaekspordile lahendus leida

«Arutasime Poola ja Ukraina põllumeeste teemat. Leidsime väljapääsu. Usun, et lähipäevade või nädalate jooksul saame lõpuks kõik küsimused lahendutud. Sest nii lähedaste partnerite ja tõeliste sõprade vahel nagu ei saa olla küsimusi või raskusi nagu Poola ja Ukraina,» rääkis Zelenskõi.

Poola põllumehed on protestinud Ukraina teravilja riiki importimise vastu, kuna see vähendab nende võimalusi oma toodangut müüa. Kolmapäeval teatas Poola põllumajandusminister, et astub protestide tõttu tagasi ja süüdistas Euroopa Liitu tegematajätmistes põllumeeste aitamise osas.