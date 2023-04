Elektrirong sõidab Tartu poole üle kivide, kändude ja Eleringi võrgu

Ent selle plaani kohal hõljub suur küsimärk. Postimees on varem kirjutanud ohtudest, mis seotud eraomanikelt maade võõrandamisega ja uue raudtee kasutamisega. Ent karisid, mis võiks ülipingelise ajagraafiku uppi ajada, on veel. Üks selline peitub näiteks võrguühendustes. Kuigi veebruari alguses sõlmis Eesti Raudtee ehitusettevõttega GRK Eesti 87,5 miljoni euro suuruse (summa on käibemaksuta – toim) lepingu Aegviidu–Tartu liinile kontaktvõrgu, veoalajaamade ja muu vajaliku ehitamiseks, ei saanud sellega elektrimured lõplikult lahendatud. Endiselt on teadmata, millal ja kuidas õnnestub GRK rajatavad veoalajaamad elektrivõrguga ühendada. Ja sellele küsimusele on vastust otsitud varsti juba viis aastat.