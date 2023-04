Valitsused murravad TikToki üle pead

Keeldude taga on hirm, et kuna TikToki omanikfirma ByteDance on Hiina ettevõte, aga sealsed ettevõtted on kohustatud oma klientide andmeid ka valitsusega jagama, võivad kasutajate andmed minna Hiina Kommunistliku partei kätte, kes võib nendega teha, mis tahab – luurata välisriikide kodanike järel ning suunata neile Hiina kommunistlikku propagandat.