Stoltenberg: Hiina hoiab ülal Venemaa majandust

NATO välisministrid kohtusid Brüsselis Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna partnerite Jaapani, Lõuna-Korea, Austraalia ja Uus-Meremaaga, et arutada Hiinaga seonduvat.

«Hiina keeldub mõistmast hukka Vene agressiooni. Ta korrutab Vene propagandat. Ja ta hoiab ülal Venemaa majandust,» ütles Stoltenberg. «Ajal, mil Peking ja Moskva seisavad vastu reeglitel põhinevale rahvusvahelisele korrale, on seda olulisem, et jätkaksime kokku hoidmist.»

Macron ütles Hiina pealinnas, et kõik, kes agressor Venemaad sõjas Ukraina vastu toetavad, on «kaasosalised».

Samas ütles ta ka, et Pekingil on etendada oluline roll teel rahuni Ukrainas, ja rõhutas, et Euroopa ei tohi Hiinast kaugeneda.