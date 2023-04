Ameerikas pole maagaasi kuhugi panna, Euroopas liigub hind aga üles

Analoogselt Euroopaga on Alliksoni kinnitusel USA gaasimahutid võrreldes varasemate aastatega küllaltki täis ning tarbimine on talvehooajal olnud pigem keskmisest tagasihoidlikum. Eelmisel kuul taaskäivitus täisvõimsusega Freeporti LNG eksporditerminal, mis oli suletud eelmise aasta suvest alates ning see suurendab siiski USA ekspordivõimsusi kokku ligi 17 protsendi võrra.

«Kui vaadata Euroopa hindu, siis eelmise nädala külmalainest põhjustatud tõus on teisipäeva lõpust asendunud kerge langusega, sest oodata on soojemat ilma,» lausus ta.

Eesti Gaasi juht Margus Kaasik lisas, et USA ja Euroopa gaasihinnad on väga nõrgalt seotud, sest turud ei ole ühendatud gaasitrassi pidi, vaid LNG kaudu. «USA LNG tootmise võimekus on ajas kasvav. Seetõttu on seal maagaasi ülejääk ja hinnad madalad,» ütles Kaasik. «Euroopas seevastu on puudu LNG vastuvõtu terminalidest ja see hoiab gaasihinna suhteliselt kõrgel võrreldes pikaajaliste LNG tarnelepingute hindadega, mis tavaliselt põhinevad USA maagaasi hinnal või nafta hinnal.»

Maagaasi hinnatõus Euroopas oli ka tema kinnitusel tingitud jahedatest ilmadest ja konkureerivate kütuste kallinemisest. «Praegu paistab, et see väike hinnatõus möödub ja lähikuudel on oodata hinna stabiliseerumist või isegi langust,» arvas Kaasik.

USA jätkab suures mahus LNG tarnimist Euroopasse ka sel aastal. Kui mullu veeti siia 56 miljardit kuupmeetrit LNG-d, mida oli kaks korda rohkem kui 2021. aastal, siis sel aastal lubas USA , et tarnib Euroopasse vähemalt 50 miljardit kuupmeetrit LNG-d.