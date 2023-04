OTSEPILT JA -BLOGI ⟩ Rahva ostujõud väheneb ja eelarvemiinus kasvab

Inflatsiooni tipp on küll seljataga, aga hüppeliselt kõrgem hinnatase ning intressimäärade tõus on vähendanud inimeste ostujõudu. Eelarvepuudujääk jääb sügavaks ja eelarvepuudujäägi suurenemise trendi pööramiseks on vaja poliitilisi otsuseid, lausus rahandusministeeriumi riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos prognoosi kokkuvõttes.