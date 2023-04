Tööandjad välistööjõust: riik peab tarbetud piirangud eemaldama

«Eesti välistöötajate värbamise reeglid on arenenud maailma ühed karmimad ja piiravamad. Need piirangud ja sobivate oskustega töötajate leidmise kriis tähendab, et Eesti majanduse konkurentsivõime jääb teistele riikidele alla. Maailma majandusfoorumi konkurentsivõime pingereas leiame Eesti neljandast kümnest. See tähendab, et jääme ilma investeeringutest ja jäävad loomata töökohad,» nendib keskliidu tegevjuht Arto Aas pressiteates.