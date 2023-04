Prantsuse ametiühingud: pensionikohtumine peaministriga kukkus läbi

Reformiplaan on toonud kaasa üleriigilised meeleavaldused, kuid tõsisemad rahutused puhkesid pärast seda, kui Borne võttis appi põhiseaduse paragrahvi, et pensionireformi parlamendihääletuseta läbi viia.

«Ma ütlesime veelkord peaministrile, et ainus demokraatlik lahendus oleks teksti tagasivõtmine. Peaminister vastas, et tema soovib teksti allesjätmist, see on tõsine otsus,» ütles ta tund aega kestnud kohtumise järel.