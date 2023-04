Minister tähistab Ukraina sõjapõgenike väljatõstmist piduliku õhtusöögiga

«Mina ei nimeta seda mitte tähistamiseks, vaid tänamiseks, sest kõik inimesed, kes on põgenikke aidanud, väärivad tähelepanemist ja tänamist,» ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Kutse saadeti ühepäevase etteteatamisega ka vabatahtlikele, kes on üritusest šokeeritud ja kavatsevad seda boikottida. «Kas see on mõnitamine?» küsis Mäepealse maja põgenikke aidanud vabatahtlik Inessa Josing. «Kui silmakirjalikuks saab sotsiaalministeerium, minister ja SKA (sotsiaalkindlustusamet – toim) sõjapõgenike «aitamise» mängus minna?»