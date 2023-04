Türgi ostab suurtes kogustes Vene diislikütust, mida Euroopa ei saa osta

Kuigi eeldati, et Türgi ostab pärast piirangute jõustumist rohkem Venemaa kütust, on tegelik maht siiski märkimisväärne. Märtsis ulatusid vood üle 10 miljoni barreli, mis on peaaegu 50% rohkem kui veebruaris ja piisav, et rahuldada riigi nõudlust vähemalt paariks nädalaks. See on ka potentsiaalselt tulutoov, sest Türgi hangib kütust tõenäoliselt soodsate hindadega.