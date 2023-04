Bill Gates ei pea tehisintellekti arendamise peatamist mõistlikuks

Microsofti asutaja Bill Gates ütles intevjuus Reutersile, et nõudmised tehisintellekti arengu peatamiseks ei lahenda ees seisvaid väljakutseid. Gatesi sõnul oleks targem keskenduda sellele, kuidas tehisintellekti arenguid kõige paremini ära kasutada, sest on keeruline mõista, kuidas paus võiks globaalselt toimida.

«Ma ei usu, et ühelt konkreetselt grupilt pausi palumine lahendab probleeme,» ütles Gates esmaspäeval. «On selge, et need asjad toovad tohutut kasu... me peaksime aga tuvastama keerulised valdkonnad.»