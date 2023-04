Graafikud ⟩ Euroopas jätkub järsk toidu kallinemine. Vaata, kus hinnad kõige kiiremini kasvavad

«Ei oleks uskunud, et selline asi juhtub Euroopas, kuid kuna toiduainete hinnad tõusevad 15–20 protsenti ja mõne puhul enamgi, muutuvad valitsused üha närvilisemaks,» ütles Oxford Economicsi analüütik Angel Talavera. «Toiduinflatsioon on väga kahjulik ja eriti valimiste lähenedes ajab see inimesed väga vihaseks.»

Toiduinflatsiooniga võitlemine on keerulisem kui sekkumine rohkem reguleeritud energiaturgudele. Hindu on kõrgemale viinud mitmed tegurid, alates põudadest ja kaubavoo häiretest kuni väetise kallinemise ja linnugripini välja. Lisaks pigistavad kõrgemad energia- ja tööjõukulud toiduainete tootjaid ja kasvatajaid.

Kuigi valitsuste sekkumine on seni väike võrreldes energiatoetuste ulatusega, annab see siiski märku kasvavast ärevusest.

Maksukärped ja hinnalaed

Portugal, kus toiduainete hinnad tõusid aastavõrdluses üle 20 protsendi, langetab esmatähtsate toiduainete korvi käibemaksu ajutiselt nullini. Varem on seda teinud juba Poola ja Hispaania. Hispaanias hõlmas maksulangetus näiteks selliseid tooteid nagu leib ja oliiviõli, kuid sellest ei piisanud, et peatada edasist hinnatõusu.

Rootsis, kus turgu valitsevad vaid kolm suurt jaeketti, otsustas riik hinnakujunemist enam kontrollida ja selleks eraldati konkurentsiametitele rohkem raha.

Ungari kehtestas mitmetele toiduainetele aga ülemmäärad juba 2022. aasta alguses, kuid toiduhindade inflatsioon on sellest ajast alates kiirenenud peaaegu 50 protsendini. Piirmäär tähendas, et jaemüüjad pidid müüma teatud kaupu kahjumiga, kuid selle kompenseerimiseks tõstsid nad teiste toodete hindu. See meenutab riigi kommunistlikku minevikku ning nüüd normeerisid poed jõulude eel põhitoiduaineid, näiteks kartulit, tekitades tarbijate jaoks kunstlikku puudust.