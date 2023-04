Päästeameti uus juht: päästajate palk peaks olema üle 2000 euro

«Arvestates seda riski ja seda, mis tingimustes need inimesed pevad töötama, siis 1,2 Eesti keskmist palka on see, millised selles sektoris peavad palgad olema,» ütles Klaos.

Keskmine brutopalk on Statistikaameti viimastel andmetel 1 685 eurot. Päästetöötaja minimaalne palk on alates käesoleva aasta algusest 1631 eurot.

Tema sõnul on viimastel aastatel palgad Päästeametis kasvanud, kuid eesmärk on töötajate palku veelgi tõsta. «Ma kindlasti jätkan sellega, et palgad oleksid konkurentsivõimelised,» ütles Klaos.

Viimastel aastatel on sagenenud suitsuandurite puudmine

Lisaks rääkis Klaos saates, et Päästeameti kodukülastatusel on näha, et paljudel inimestel puuduvad kodus suitsu- ja vigugaasiandurid, ehhki mõlemad on juba aastaid kohustuslikud. Kui andurid kohustuslikuks tehti, hakkasid inimesed neid sagedamini kodusesse paigaldama, kuid viimastel aastatel esineb taas rohkem juhtumeid, kus andureid pole. «Pilt on taas oluliselt halvemaks läinud,» ütles Klaos. Suitsuanduri puudumine on kaasa toonud inimeste hukkumise tulekahjudes.