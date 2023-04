Putin Tuulas: Venemaa-vastased sanktsioonid on siin selleks, et jääda

President leidis, et seetõttu on vaja välja töötada meetmed riigi suveräänseks arenguks pikemas perspektiivis. «Me kõik mõistame, et sanktsioonid on siin selleks, et jääda, nii et koos imporditud tehnoloogiate ja toodete asendamise oluliste meetmetega on vaja pikaajalisi reforme, mis on suunatud riigi arengu strateegilistele eesmärkidele,» ütles ta pärast Tuula külastust Vene riiginõukogu presiidiumi koosolekul.