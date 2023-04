MKM-i asekantsleril tekkis majanduslike huvide konflikt

Majandusministeeriumi (MKM) ettevõtluse asekantsleril Sandra Säraval olid majanduslike huvide deklaratsioonis jäänud märkimata talle kuuluvad Bolti aktsiaoptsioonid. Särava sõnul polnud ta teadlik, et see on vajalik ning ta lubas need esimesel võimalusel deklaratsiooni kanda, kirjutab ERR Uudised.