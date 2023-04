Võtab hinge kinni: ettevõte peab maksma elektripaketi lõpetamise eest 30 000 eurot trahvi

«See ütles, et trahve ei kaasne, kui kuu aega ette teatada,» kinnitas Klimov. «Minu viga, et rääkisin kodulehel chat'is ja ei teinud vestlusest koopiat.»

Kooritakse seitse nahka

See on 20 protsenti tema paketis prognoositud energiakulust. «See teeb kurjaks ja pahaseks, et Eesti riik, kes peaks justkui aitama, hakkab riigiettevõte kaudu väikeettevõtte käsi väänama ja võtab seitse nahka,» ütles Klimov. «Ettevõtjad on need, kes seda riiki üleval peavad, riik ei peaks oma ettevõtteid pankrotti ajama.»