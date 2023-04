Net Group võitis riigi e-teenuste hanke, mille eesmärk on bürokraatia vähendamine ettevõtetele

Ettevõtetele suunatud sündmusteenuste hanke võitnud äri- ja tarkvaraettevõtte Net Group asutaja ja juht Priit Kongo selgitab, et mõlema teenuse puhul on võtmeküsimuseks ettevõtte jaoks olulise info koondamine ühte kesksesse kanalisse.

«Meie eesmärk on luua lahendus, mis muudab ettevõtja jaoks olulise teabe leidmise võimalikult lihtsaks ja mugavaks. Arendatavatel teenustel on potentsiaali olla Euroopas suunanäitajaks, sest ettevõtete halduskoormuse küsimus on aktuaalne ka teistes riikides. Näiteks viimasel Euroopa Ülemkogul ja euroala kohtumisel arutati, mis oleksid need lahendused, kuidas Euroopa Liidu siseturul tegutsemine oleks ettevõtjatele võimalikult lihtne,» rääkis Kongo.