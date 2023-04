Rimi Eesti tegevjuht lahkub

Vaido Padumäe sõnul on kuus aastat Rimi tegevjuhi rollis olnud huvitav ja õpetlik aeg, eriti koroona ajal, mil tuli teha kiireid ja olulisi otsuseid. «Näiteks e-pood oli meil varem küll olemas, kuid selle kiire edasi arendamine toimus paljuski just pandeemia tõttu ning sellest on saanud oluline osa meie ärimudelist. Olen loomult elukestev õppija ning soovin end kogu aeg täiendada, mistõttu ütlesin ka uuele ametikohale kohe «jah». Mul on hea meel, et edaspidi saan oma teadmisi ja pikaajalist kogemust rakendada kõigis kolmes Balti riigi, millest saavad kasu nii meie enda inimesed kui kliendid,» rääkis Padumäe.