Inkassofirma: makseraskustes inimeste hulk väheneb, kuid laenusummad suurenevad

Julianus Inkasso andmetel on 2023. aastal vähemalt üks maksehäire 83 253 isikul. Võrreldes 2020. aastaga, kui oli teada vähemalt 101 000 makseraskustes inimest, on see number aga pidevalt positiivses languses. «Jätkub trend, et makseraskustes inimeste hulk on viimastel aastatel kerges languses. Samal ajal aga suureneb võlgnike keskmine võlasumma järjepidevalt. Arvestades üldist hinnatõusu, on see ka täiesti normaalne,» leiab Julianus Inkasso tegevjuht ja juhatuse liige Merle Laurimäe pressiteates. Ta lisab, et kui eelmisel aastal oli keskmine võlasumma isiku kohta umbes 2900 eurot, siis käesoleval aastal on see jõudnud 3377 euroni.

Kuigi üle 60 protsendil kõikidest võlgnikest on ainult üks või kaks aktiivset maksehäiret, siis pea 1140 inimesel on kümme või enam võlga. Need isikud moodustavad 1,3 protsendil kõikidest võlgnikest. Nende keskmine võlasumma on ka kõikide võlgnike keskmisest maksehäire summast tunduvalt suurem ning ületab 12 200 euro piiri.

Võlamenetluse alustamisel selgub enam kui pooltel juhtudel, et isikul on juba aktiivne maksehäire olemas, mis viitab Eesti suurima maksehäirete andmebaasi Taust.ee tegevjuhi Art Andressoni sõnul sellele, et krediidiotsuste tegemisel ei kontrollita piisavalt isikute tausta. «Enne uute äritehingute sõlmimist tuleks alati olla kindel, et vastaspoolel poleks suuri maksehäireid, mis võiks hiljem tekitada keerulisi olukordi,» täpsustab Andresson.