Annely Akkermann määras Eesti Energia nõukogust tagandatud liikmele asendaja

Kajak on rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler. Tema volituste pikkus on kolm aastat.

Akkermann ütles eelmisel nädalal Postimehele, et Eesti Energia nõukogu ei informeerinud teda lahkuvale juhatusele määratud preemia suurusest. «Oleks olnud otstarbekas aegsasti informeerida üldkoosolekut [rahandusministrit – toim.], ta on rahandusministeeriumi ametnik ja üsna hästi kursis, millistel tingimustel on avalikus sektoris töötajad tasustatud,» põhjendas Akkermann Porgandi tagasikutsumist.

«See on tegelikult detail, Eesti Energia on väga hea ettevõte, lahkuva juhatuse all on ettevõte hästi arenenud ja tulemuslik,» lausus Akkermann. «Aga sellised väikesed detailid, milles peitub saatan, tuleb kaugelt ära tunda ja aegsasti lahendada, mitte minna laupkokkupõrkesse,» toonitas ta.