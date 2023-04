Advokaat: töötaja palgast ilma jätmine on enamikel juhtudel ebaseaduslik

Advokaadibüroo LMP advokaadi Kristjan Lee sõnul on kõigepealt oluline meeles pidada, et tehtud töö eest tuleb ettevõttel töötajale alati tasuda. «Kirjaliku töölepingu puudumine, katseaeg või lühiajaline töö ei anna tööandjale õigust keelduda väljateenitud summade maksmisest. Kuigi töölepingu seadus sätestab, et tööleping tuleb alati sõlmida kirjalikult, siis olukorras, kus tööandja kirjalikku lepingut töötajale andnud ei ole, on töösuhe ikkagi kehtiv ja tööandja peab teenitud palga töötajale välja maksma,» sõnas Lee.

Mõned tööandjad üritavad palgast teha mahaarvestusi, väites, et töötaja on tekitanud tööandjale kulutusi, töötaja on midagi valesti teinud või vastutab tööandjale tekitatud kahju eest. Töölepingu seadus (TLS) näeb küll ette, et töötaja vastutab tööandjale tahtlikult põhjustatud kahju eest (TLS § 74 lõige 1), kuid kui kahju on põhjustatud töötaja poolsest hooletusest (TLS § 74 lõige 2), siis sätestab seadus täiendavalt terve hulga kriteeriume, mida tuleb kahjusumma arvutamisel arvesse võtta. Eraldi on olemas ka töötaja varalise vastutuse kokkulepe (TLS § 75 lõiked 1 ja 2), mis peab aga olema kirjalikult sõlmitud, järgides seaduses toodud reegleid ning niisama töötajale varalist vastutust kohaldada võimalik ei ole.

Töötaja peab palgast mahaarvestamisega ise nõus olema