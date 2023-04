Tööturu-uuring: järgnevate kuude jooksul palgatõusu oodata ei ole

Tööandjatele ja töövõtjatele suunatud tööturu monitooringu viis CV-Online läbi märtsis ja küsitles 286 erineva suuruse ja profiiliga tööandja esindajat ning 3083 töövõtjat. Uuriti, milliseid personalimuudatusi on organisatsioonides plaanis, kas ja mil määral plaanitakse palkade tõstmist ning millised on töövõtjate ootused tööandjatele.

Kuigi 66 protsenti ettevõtetel ei ole plaanis palka tõsta, siis töövõtjate uuringus selgus, et 75,1 protsenti ootab siiski tööandjalt palga tõstmist. Vaid 24,9 protsenti vastas, et on oma palgaga rahul. 26,9 protsenti vastajatest ootab palgatõusu 16-20 protsenti ning 24,8 protsenti ootab palgatõusu 11-15 protsenti.

Uuringus selgus, et 79,1 protsenti vastajatest on viimase kolme kuu jooksul kandideerinud uuele töökohale ning selle peamisteks põhjusteks on palgataseme rahuolematus 46,3 protsendiga-. 43,3 protsendil juhtudest otsitakse rohkem arenguvõimalusi ning 33 protsenti ei ole rahul juhtumisstiiliga.

Viimaste kuude jooksul on töötajate töötasu tõstnud 63,5 protsendis ettevõtetest ning töötasusid ei ole muutnud viimaste kuude jooksul 30,5 protsendis ettevõtetest. Uuringust võib järeldada, et eelmise aasta lõpus või selle aasta algusel tõsteti palkasid ning lähima kvartali jooksul seda taas plaanis teha ei ole.

«Eelmise aasta sügisel uurisime, kui palju on ettevõtetel plaanis töötajate kogupalka tõsta ning keskmiselt jäi see vahemikku 9-10 protsenti, mis oli ka töötasu keskmine palgatõus üle Eesti. Samas ootasid aga tööotsijad palgatõusu 16-20 protsenti ning varasem palgatõus ei vastanud töövõtjate ootustele, mille tõttu on nad avatud uutele tööpakkumistele ja sobiva palgapakkumise korral valmis edasi liikuma,» rääkis CV-Online turundusjuht Karla Oder.

Need 22 protsenti ettevõtetest, kes plaanivad palka lähikuudel tõsta, kavandavad seda teha selleks, et säilitada häid ja lojaalseid töötajaid, vähendamaks töötajate voolavuse riske ning kolmandaks peamiseks põhjuseks on aidata töötajatel inflatsiooniga paremini toime tulla.