Naftakartelli kärpekava andis keskpankadele valusa löögi

Nafta hind tõusis kuus protsenti pärast seda, kui suured tootjad eesotsas Saudi Araabiaga teatasid pühapäeval ootamatust tootmiskärpest. Ka Venemaa teatas kohe, et pikendab naftatootmise piiranguid aasta lõpuni. Riigi energiaküsimuste eest vastutav asepeaminister Aleksandr Novak ütles, et tootmise vähendamine 500 000 barreli võrra päevas on vastukäik lääneriikide seatud toornafta hinnalaele.