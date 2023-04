Kinnisvara hinna langust takistab vähene pakkumine

Kinnisvaratehingute arv on Bonava teatel aasta algusega võrreldes pöördunud aeglasele kasvule ning järjest enam spekuleeritakse, kas kinnisvarahindade langus on lähiajal oma põhja saavutamas. «Oodatakse, et koos kevadise lumesulamisega sulavad ka korterite müügihinnad. Vanema kinnisvara puhul võib see ootus olla põhjendatud, kuid suurt uue kinnisvara hinnalangust lähiajal kindlasti ei näe,» ütles Taavi Soorm pressiteates.

Soormi sõnul on järjest rohkem näha, et arendajad lükkavad projekte edasi ning uute majade ehitamisega oodatakse. «Põhjuseks on nii oluliselt langenud müüginumbrid kui ka kallis ehitamise hind. Materjalide aga ka tööjõukulud on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Tõsi, näha on stabiliseerumise märke, kuid siin tuleb mõista, et arendajad ei saa müüa odavamalt kui on olnud ehituse omahind. Uue elukondliku kinnisvara hinnalangusele võiks kaasa aidata ehituse omahinna langus või ületootmine, aga seda viimast kindlasti ma lähiajal juhtumas ei näe,» märkis Soorm ja lisas, et uute arenduste alustamine tänases majandusolukorras on pigem erandiks.