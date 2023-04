Lasnamäe linnaosa vanem parkimisprobleemidest: linn ei saa eramaal kehtestada tasulist parkimist

Ärimajade haldajad saavad piirata parkimisaega ning korteriühistud lubata parkimist ainult kirjalike lubadega. Jurtšenko teatas Postimehele, et uue parkimisvõrra kehtestamiseks on vaja luua liiklusskeem ning see kooskõlastada Tallinna Transpordiametiga. Liikluskorda reguleerivad märgid tuleb samuti linnaametiga kooskõlastada.