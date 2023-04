Autoostjad on muutunud ettevaatlikuks

«Kuigi Euribori mõju liisingmaksetele on pigem tagasihoidlik, tuleb mõju üldisest hinnatõusust ja on pigem seotud eluasemekulude kallinemisega,» selgitas Karofeld ning lisas, et uute liisingulepingute arv on vähenenud 10 protsendi võrra, samas on väljastatud liisingute maht vähenenud 5 protsenti, mis näitab, et kerge autode hinnatõus on endiselt jätkunud. Siiski pole hinnakasv olnud enam nii kiire kui eelmise aasta teises pooles.