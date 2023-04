Mitte ainult toidukuller: inimesed kasutavad Wolti sekspoe tellimuste täitmiseks

Kojuveoplatvormid on saanud eestlaste jaoks igapäevasteks abivahenditeks. Võrreldes eelmise aastaga on mitmekordselt kasvanud just jae- ja toidukaupluste tellimuste arv ja platvormidelt tellitakse neid kaupu igal nädalal. Kõige populaarsemad ongi just toidupoed.

On olnud ka olukordi, kus on tellitud nii suurtes kogustes jääd ja vett, et nende kohaletoomiseks peab kuller mitu korda käima või toobki mitu kullerit kauba kohale. Näiteks ei ole midagi uut, kui korraga tellitakse 50 pakki jääd, 100 pudelit vett või 50 pakki piima. Tavaliselt teevad selliseid tellimusi restoranid.

«Kõige levinum on olukord, kus midagi on külmkapis ootamatult otsa saanud või unustati see poest hoopiski osta. Teine põhjus on kiired lahendused erinevatele probleemidele, näiteks jõuad tööle ja sukkpüksid on katki. Tihti juhtub ka seda, et tähtpäev on meelest läinud, näiteks töökaaslase sünnipäev, ja vaja on viimase hetke kinki. Viimase, aga mitte vähem olulisena tõstaks esile juba mainitud anonüümsuse aspekti ehk inimene ei soovi teatud poodidesse siseneda.»