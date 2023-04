​Naftahinna üles viinud Venemaa, Saudi Araabia ja teiste suurtootjate otsus tootmist vähendada on «globaalturgude huvides», väitis esmaspäeval Kremli kõneisik Dmnitri Peskov.

«Naftahinna püsimine heal tasemel on globaalse energiaturu huvides,» ütles Peskov. «See, kas see teistele riikidele meeldib või ei, on nende asi.»