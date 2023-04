Inkoo terminal sai lõpuks tööd: Eesti Gaasi tellimusel jõudis sadamasse esimene LNG-tanker

1966. aastal Rotterdamis asutatud Vitol tegutseb mitmes eri valdkonnas: alates naftast kuni energia, taastuvate energiaallikate ja süsiniku tootmiseni. Vitolil on pikaajalised hankelepingud USA, Lähis-Ida, Aafrika ja Aasia tootjatega. 2022. aastal vahendas Vitol üle 17,5 miljoni tonni veeldatud maagaasi, millest 67 protsenti tarniti Euroopasse.

Eesti Gaas tegutseb Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas Elengeri kaubamärgi all. Kontsernil on kokku 50 000 klienti. Alates 2016. aastast, kui ettevõtte omandas Eesti üks suurim investeerimisettevõte Infortar, on Eesti Gaas kasvanud Soome-Balti piirkonna suurimaks erakapitalil energiafirmaks, ettevõtte müügist üle 70 protsendi moodustab müük välisturgudel.