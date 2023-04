Martin Villig: Bolti teenuste kasutamine Ukrainas kasvab

Nüüd on nad järk-järgult oma teenused taastanud, sest sõjarindest kaugemal olevad inimesed üritavad oma tavapärast elu jätkata. «Vahepael on õhuhäired, aga tundub, et inimesed proovivad oma elu elada ja meie teenused on nüüd taastunud,» kirjeldas Villig. Ta tõdes, et mahud siiski on väiksemad kui enne sõda, kuid taksosõitjate ja toiduveo teenuse kasutamine on tõusutrendis.