Venemaa võtab kõrgetelt ametnikelt passid ära, et nad välismaale ei saaks

Briti majandusleht Financial Times kirjutab asjaga kursis olevate inimeste sõnadele tuginedes, et julgeolekuteenistused on karmistanud riigisektori reisipiiranguid ning nõudnud mitmetelt prominentsetelt isikutelt ning ka endistelt riigiametnikelt oma reisidokumentide loovutamist.

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitas, et Venemaa on karmistanud nn «tundlikel» aladel töötavate isikute välismaale reisimist. «Reeglid on karmimad. Mõnes kohas on need formaalsemad, teises kohas aga sõltub konkreetsest otsusest ja on seotud konkreetsete inimestega,» kinnitas ta Financial Timesile. «Sõjalise erioperatsiooni algusest on sellele teemale rohkem tähelepanu pööratud.»