Ikea tulek toob Kiili asulasse kinnisvarabuumi

Kirjaneni kinnitusel tuleb tänavune aasta uusarenduste koha pealt vaene, aga Kiili on üks erandeid.

«Varsti valmib Ikea lähedal Kurnas 20 000 ruutmeetri suurune kaubanduskeskus, mis on sel aastal sisuliselt ainus omalaadne. Maailma kogemus näitab, et elu läheb Ikea ümber kiirelt käima. Kiilisse on võrreldes teiste Tallinna lähivaldadega veel vähe uusarendusi rajatud, aga need, mis tehti, läksid hästi kaubaks ja trend on kindlasti tõusev. Kiilisse tuleb selgelt elukondlikku kinnisvara järjest juurde,» ütles Kirjanen pressiteates.

Maakler tõi välja, et Kiili on hea näide taristuinvesteeringute tähtsusest kohaliku elu edendamisel.

«Kuigi riik ei taha praegu ise taristusse suurt investeerida, siis just see paneb elu väiksemates asulates käima. Kiilile andis tõuke neljarealise Tallinna ringtee rajamine, mis tõi sinna suured investeeringud – logistikakeskused, töökohad ja kaubanduse. Peale Ikea valmimist liiguvad asjad aga Kiilis mitmekordse kiirusega ning kogu alevik areneb. Kiilist saab selgelt tõmbekeskus, kuhu kolivad töökohad ja inimesed. Logistika ja laosektor on koos e-kaubandusega selgelt tõusuteel ning Kiilist on saamas sisuliselt Eesti logistikapealinn,» märkis Kirjanen.

Tema sõnul kolivadki logistikakeskused pigem Tallinna kesklinnast sobivamatesse asukohtadesse suurte magistraalide läheduses – Pärnu, Tartu ja Peterburi maanteede äärde.