Kalli Eesti toidu müük kasvab

Coopi ühistute eripära on kohalikkus. «Meie ühistud tunnevad oma piirkonna toidutootjaid. Näiteks on üsna tavaline, et ühe ühistu kaupluses saab ühe põllumehe kartulit, mõnes muus poes aga teise põllumehe kartulit – mõlemal juhul kohalikku ja värsket,» rääkis Rohtla. «See meeldib tarbijatele, aga ka väikestel tootjatel on nii hea kohalikust kauplusest alustada ning seejärel keskühistu kaudu üle-eestilist haaret saavutada.»

Välismaiste toodete puhul on Coopi statistika järgi mõnevõrra näha hinnakampaaniate osakaalu kasvu. Samas see ei puuduta eriti kodumaist toodangut, kus hinnakampaaniate mõju on madalam, mis annab omakorda tunnistust, et tarbija on kvaliteetsele kaubale lojaalne ja ei tee ses osas kergekäelist kompromissi.

Coopi analüüs näitab, et tarbijate ostumaht on tervikuna veidi langenud, mis ei ole aga kõige odavamaid alternatiive muutnud müügihittideks. «Õnneks on toit viimane, kus tehakse järeleandmisi ja Coopis kasvab kvaliteetse eestimaise toidu osakaal kriisist hoolimata,» kinnitas Rohtla. «Küll on näha, et populaarsust kasvatavad viimase kuupäeva allahinnatud tooted, mis samas täidavad kõik kvaliteedi tingimused. Lisaks on hoogu võtmas suund, et pigem ostetakse väiksemaid pakendeid.»

Rohtla ütles, et hinnatõusu surve ei ole enam nii suur kui eelmisel aastal. Kohati on näha osa toodete isegi soodsamaks muutumist, näiteks juustu, või, pagaritoodete ja kohvi puhul, kuid muidugi on ka tootegruppe, kus on sisendhinnad laes. «Meie jaoks on lisaks oluline välja selgitada, millised hinnatõusud on hankijatel põhjendatud ja millised mitte – ses osas on kaubandusketil väravavahi roll,» lausus Coop Eesti Keskühistu juht.

Coop Eesti koosneb 18 kohalikust tarbijaühistust, kellele kuulub kokku 320 kauplust üle riigi ehk ligi pooled Eesti poed. 2021. aastal oli Coopi ühistute käive kokku 752 miljonit eurot, millega on turuliider ligi 25 protsendiga. Coopis töötab üle 6000 inimese.