Kas e-kütused päästavad Euroopa nullheitme plaani?

Kui eelnevalt pidi EL-i kokkulepe sisuliselt tähendama sisepõlemismootoritega sõiduautode tootmise lõppu aastast 2035, siis nüüd on võimalik peamiselt Saksamaa nõudmisel siiski toota edasi neid autosid, mis kasutavad e-kütuseid. See võib aidata oluliselt kaasa heitmete vähendamise kava õnnestumisele, sest elektriautode tootmist pärsib juba praegu akude valmistamiseks vajaliku liitiumi nappus ja selle järsult kasvanud hind.

Juba 2030. aastaks peaks liitiumi nõudlus Benchmark Mineral Intelligence (BMI) andmetel Euroopas viiekordistuma, 550 000 tonnini aastas, mis on enam kui kaks korda rohkem kui 200 000 tonni, mida suudetakse kontinendil praegu toota. «Kogu ülemaailmne liitiumiturg on kümnendi lõpuks suures defitsiidis,» ütles BMI analüütik Daisy Jennings-Gray Financial Times’ile.