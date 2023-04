Mai Kraft: miks Elisa oma töötajaid küberrünnakutega pommitab?

Simuleeritud rünnaku näol on tegu justkui täiesti tavalise petukirjaga, mille läkitab saajani pahalase asemel ettevõte ise. Töötajad sellise testi läbi viimisest ei tea ning selle eesmärk on näha, kuidas inimesed ohuolukorrale reageerivad, kuidas paika pandud protsessid töötavad ning mis on need teemad, mida tuleks koolituste käigus veel üle rõhutada. Koolitus on koolitus, rünnak on eksam. Elisas oleme tänaseks sellist praktikat järginud aastaid ning jõudnud punkti, kus 70% töötajatest teavitavad saadud õngitsuskirjadest õigeid inimesi.

Saja protsendini on veel jupp maad minna, kuid võib täiesti kindel olla, et teemat kordagi puudutanud ettevõttes jääb sama protsent suure tõenäosusega ühekohaliste numbrite juurde. Niisamuti näitavad tulemused selgelt, miks on oluline, et koolituste ja praktika pool teineteisega ühte jalga käiks. Üks poolt on see, et inimesed ei kliki veidratele linkidele, teine pool aga see, kuidas info selliste ohtude esinemise kohta üldse kuhugi jõuab – kuhu tuleb sellistest juhtudest teada anda, kuidas seda teha ning mis kanaleid kasutada.