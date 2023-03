Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere saatis reedel rahandusminister Annely Akkermannile kirja, milles vastas kõikidele süüdistustele. Kirjast selgub, et pea- ja rahandusministri etteheited firmale pole olnud korrektsed. Enamasti on olukord ettevõttes teistsugune, kui ministrid on sellest rääkinud. Sealhulgas pole Elektrilevi jätnud investeeringuid tegemata ja inimeste rahulolu Eesti Energiaga pole vähenenud. Narva jaamadega on aga selline lugu, et need on juba vanad ega jaksa aasta ringi töötada ka siis, kui peaminister käsib. Raud on vana, sõja tõttu ei saanud ka enam Venemaalt varuosi ega insenere parandama kutsuda.