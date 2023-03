FOTOD ⟩ Hipodroomile kerkib linna ja erasektori koostöös äri- ja elukvartal

«Hipodroomi arenduse viivad ellu eraettevõtted, kuid arenduse maht on sedavõrd suur, et paratamatult mõjutab see kogu piirkonda. Seega on vajalik ka suuremahuline avaliku taristu kaasfinantseerimine ettevõtete poolt,» ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. «Täna sõlmitud koostöökokkuleppega kohustub linn koostama detailplaneeringuala teenindamiseks vajaliku avaliku taristu ehitusprojektid ja korraldama vastavad riigihanked ning osaühing Alfa Property võtab kohustuse kaasrahastada nimetatud taristu rajamist.»

Hipodroomi arenduse kaasrahastamise mahu arvestamisel kasutati uut määra, milleks on 20 eurot ühe ruutmeetri rajatava büroo- ja korteripinna kohta, pluss ehitushinnaindeks, selgitas Svet.

Arvestades detailplaneeringu mastaapsust ning olulisust piikonna terviklikul arendamisel võtab Alfa Property kohustuse valmis ehitada mitmed avalikud teelõigud ning jalgteed arenduse piirkonnas. Ühtlasi rahastab arendaja osaliselt sadeveekanalisatsiooni valmisehitamist, mis teenindab lisaks Hipodroomi arendusele ka teisi tulevikus rajatavaid või olemasolevaid objekte. Sadeveekanalisatsiooni ehitab valmis linn.

«Meil on hea meel, et saame teha linnaga tihedat koostööd ning olla esimesed, kes teevad seda uute põhimõtete alusel. Oleme arenguga nii kaugele jõudnud, et Sauele kolinud uus hipodroom on valmis kasutusele võtmiseks ning linna keskel asuv Hipodroomi arendusala annab peagi linnaruumile uue lisandväärtuse,» kommenteeris Alfa Property OÜ juhatuse liige Jaanus Mikk.